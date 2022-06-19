Врач-диетолог Щетинина назвала самым полезным мороженым обыкновенный пломбир

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19 июня 2022, 21:40 Источник: "Свободная пресса"

Киоск с мороженым. Фото: Alexey Bychkov/globallook.com

Самым безопасное для здоровья мороженое — обыкновенный пломбир, без глазури и красителей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала врач-диетолог и эндокринолог Елена Щетинина.

Она советует при выборе мороженого избегать сорта с добавлением красителей и шоколада. Искусственные красители, по ее словам, могут стать причиной аллергии. Что же касается шоколада, то многие изготовители мороженого используют для глазури суррогат этого продукта.

«Шоколад очень дорог. И, как правило, если его включают, то какой-то минимум. У большинства, к сожалению, жалкое подобие шоколада», — заявила врач.

Самым полезным для здоровья она назвала пломбир без растительных жиров, красителей и глазури.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных десертах, которые могут стать заменителями мороженого.