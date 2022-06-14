Диетолог Соломатина рассказала, чем заменить мороженое

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14 июня 2022, 20:18

Фото: pexels.com

Альтернативами мороженому могут стать более полезные и не менее вкусные сорбеты и замороженные фрукты. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

«Домашнее мороженое собственного производства и сорбеты — отличная замена покупному эскимо и пломбиру. Замороженные фрукты тоже очень хороший вариант. Я рекомендую взять банан, очистить и разрезать пополам, воткнуть палочку, погрузить в растопленный шоколад, обвалять в мелких дробленых орешках и поместить в морозилку», — объяснила она.

Диетолог предложила использовать различные фрукты, чтобы создать вкусное и полезное мороженое.

«Такое мороженое можно приготовить на основе любых фруктов. Можете проявить фантазию. Например, кусочки ананаса или абрикосы отлично подойдут для этого рецепта», — поделилась специалист.

Также Соломатина обратила внимание, что из фруктов можно сделать сорбет. Он поможет освежиться и принесет пользу организму благодаря большой концентрации витаминов.

«Вы можете сделать пюре из фруктов, взбить его миксером и поставить на несколько часов в холодильник. Получится вкусное и полезное мороженое», — рассказала она.

Кроме того, диетолог посоветовала сделать мороженое из йогурта и фруктов. Это может стать достойным аналогом покупному пломбиру.

«Добавьте в йогурт взбитые ягоды, порезанные на мелкие кусочки фрукты или орехи и поставьте в морозильную камеру. Такое мороженое будет намного полезнее и менее вредным для фигуры», — уверена Соломатина.