Диетолог Залетова рассказала, что клубничная диета грозит потерей мышечной ткани

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15 июня 2022, 08:36 Источник: АГН "Москва"

Клубника. Фото: Nikolay Titiov/globallook.com

Клубничная диета, которую многие используют для быстрого сброса веса, ведет к риску снижения обменных процессов в организме и потере мышечной массы. Об этом предупредила врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Залетова.

По ее словам, несмотря на многочисленные полезные свойства клубники и земляники, монодиета для похудения, основанная на этой ягоде, навредит здоровью.

«Одной из причин является полное отсутствие белка в такой диете, что грозит потерей мышечной ткани, снижением уровня обменных процессов. Поэтому добавляем ее в наш сбалансированный рацион», - сказала Залетова в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Врач также напомнила, что клубника не показана аллергикам и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Им следует с осторожностью пробовать эту ягоду и начинать с небольшого, около 50 г за порцию, количества», - сказала Залетова.

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