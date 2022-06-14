Как выбрать вкусную клубнику поведал Роспотребнадзор

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14 июня 2022, 23:22

Фото: pexels.com

В Роспотребнадзоре рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как выбрать самую вкусную клубнику.



Сухие ягоды без перепадов цвета и повреждений, с упругой гладкой поверхностью, и зелеными листьями без признаков увядания.

Если все эти пункты присутствуют, то, в Ногинском территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Московской области уверяют, можете смело брать такую клубнику, она спелая.



А вот если ягода влажная и мягкая, а также на ней присутствуют зеленоватые пятна, белый кончик или что-то еще нарушает ее однородный окрас. Отсутствует запах и зеленые листья. В таком случае лучше не брать эти ягоды и поискать еще.



По внешнему виду можно определить и сладость ягоды, достаточно посмотреть на ее черенок. Заметили расстояние между зелеными листьями и ягодой? Если да, то клубника сладкая, а если нет, то она, скорее всего, с кислинкой.



Для сохранения кусочков лета Роспотребнадзор рекомендует замораживать клубнику небольшими порциями в герметичных пакетах или специальных емкостях.



Не забывайте, что у мытой ягоды сокращается срок хранения, поэтому лучше мыть непосредственно перед употреблением. Но не замачивайте в воде, если не хотите, чтобы клубника потеряла вкус и аромат, а еще испортилась быстрее.