Правильное питание - это ещё одна национальная идея

Аргументы Недели → Здоровье 13+

1 июня 2022, 16:22

Несмотря на зацикленность современного человека на своём здоровье, ему никак не удаётся победить ожирение. Вроде бы ни сахара, ни соли уж не ест, из спортивного клуба не вылезает, но тенденции угрожающие: даже в просвещённой Европе 59% взрослого населения и практически каждый третий ребёнок живут с избыточной массой тела или ожирением. В США ситуация ещё хуже, а Россия «на уровне»: у нас ожирением страдает уже около трети населения, а избыточным весом – две трети. Хотя учёные не перестают нагнетать, находя в полноте истоки чуть ли не всех болезней.



В свежем докладе Всемирной организации здравоохранения отмечается, что проблемы с весом становятся причиной более 1, 2 млн смертей каждый год – то есть каждой седьмой кончины. Проблема ожирения не признаёт государственных границ. Ни одна страна в Европе и Центральной Азии не сможет достичь глобального целевого показателя ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, предполагающего прекращение распространения ожирения.



Но сколько бы ни посмеиваться над стандартами ВОЗ, мы же видим собственными глазами: в двери школ бочком протискиваются дети-гамбургеры, которых совершенно точно не было в таком количестве при позднем СССР. В 2015 г. специалисты НИИ питания РАМН озвучили результаты исследования российских школьников: около 20% детей имеют избыточный вес, а более 5% страдают ожирением различной степени. А в 2002 г. школьников с избыточным весом было не более 7%. Около четверти всех детей с ожирением уже имеют различные нарушения метаболизма. Во взрослом возрасте эти проблемы могут усилиться.



Статистика отмечает, что мощный прирост страдающих ожирением Россия получила в не слишком сытые 1990-е. С 1992 по 2002 г. сократилось потребление фруктов, овощей, молочных продуктов, зато картофеля стали есть в полтора раза больше. В первые постсоветские годы произошло изменение типа питания: плотно вошёл в нашу жизнь фастфуд, продуктовые полки наполнились полуфабрикатами с «пустыми калориями». По сравнению с советскими временами стало больше одиноких мужчин и женщин, которым вообще лень готовить только для себя.



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