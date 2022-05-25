Упадок медицины подталкивает граждан к здоровому образу жизни

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 мая 2022, 16:06

70% россиян полагают, что ведут здоровый образ жизни. Хотя ещё 15 лет назад Россия была страшно далека от развитых стран по продолжительности жизни, а вредная еда, алкоголизм, наркомания, табакокурение были постоянными спутниками даже ­вполне успешных людей. Правительство, разумеется, связывает прогресс с собственными усилиями. Но инициатива скорее идёт снизу и во многом вопреки потугам властей. Побывав в российских больницах и попробовав получить помощь в поликлинике, граждане утверждаются в решимости вовсе не болеть.



Согласно результатам свежего опроса Исследовательского центра портала SuperJob, 68% россиян регулярно делают утреннюю зарядку, следят за питанием и соблюдают режим дня. Больше всего зожников после 45 лет – 72%. Но повышенная забота о своём здоровье в данном случае выглядит как компенсация за молодость во времена безудержного потребления. А у нынешней молодёжи с алкоголем и наркотиками куда более поверхностные отношения. Больше всех, оказывается, пренебрегают принципами ЗОЖ россияне 35–44 лет (37%), чья юность пришлась на ревущие 2000-е. А народ 25–35 лет делает зарядку наравне со своими родителями. Причём мужчины в заботе о своём здоровье почти сравнялись с женщинами – 69 и 66% по всем возрастным стратам.



По данным опросов, более 84% из них изменили привычки питания: 53% сократили потребление жиров, 65% – сахара, а 67% увеличили долю в рационе натуральных и полезных продуктов. Широкий ассортимент здоровой еды уже стал важным фактором при выборе магазина для 62% потребителей.



Любопытна ещё одна тенденция: горожане, хоть как-то вынырнувшие за границы бедности, избегают лечиться в государственных поликлиниках. После всех экспериментов с «электронной записью» и «открытыми регистратурами» результат таков, что к специалисту не попасть за месяц. В моду входят семейные врачи, которые понемногу разбираются в разных областях медицины, а при необходимости могут «организовать» приём у нужного специалиста.



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