Приход в Россию обезьяньей оспы маловероятен

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23 мая 2022, 10:42

Эксперты полагают, что из-за международных ограничений данный вирус на территорию страны не попадёт, в то время как за границей число выявленных случаев растёт.



Эндемичным регионом по заболеванию является Африка, где крупная вспышка (4600 человек) была зарегистрирована в 2020 году в Конго. В 2021 обезьянья оспа была завезена из Нигерии в Великобританию, США и Ирландию – там выявили несколько заболевших. Теперь вирусная инфекция достаточно быстро распространяется за пределами африканского континента. На сегодняшний день в 12 странах – США, Канада, Евросоюз – сообщают о случаях инфицирования.



В ВОЗ опасаются роста заболеваемости, поскольку вирус стал активнее передаваться от человека к человеку. По мнению экспертов, повышение вирулентности связано с ковидом, который ослабляет иммунный статус переболевших. Инфекция довольно специфична: воздушно-капельным путём не передаётся, в группе риска – мужчины нетрадиционной ориентации. Внешне оспа обезьян проявляется высыпаниями на коже в виде наполненных жидкостью пузырьков. Летальность относительно невысокая, не превышающая 3,7%. Врачи полагают, что прививка от натуральной оспы, которая массово делалась до 1980 года, может защитить от инфицирования. Однако гарантий нет, к тому же вирус мог мутировать, поэтому российские медики уже готовы к потенциальной угрозе. Тест-система имеется, в случае необходимости будет оперативно изготовлена вакцина.