Профессор Скальный предостерег от злоупотребления зеленым чаем при диабете, проблемах с почками и ЖКТ

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21 мая 2022, 12:33

зеленый чай, pixabay.com

Заведующий лабораторией молекулярной диетологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Анатолий Скальный рассказал в беседе с журналистами в субботу, кому нельзя пить зеленый чай.

Анатолий Скальный заявил, что зеленый чай содержит кофеин, вследствие чего злоупотребление данным напитком опасно при беременности, болезнях сердца и сосудов, повышенной тревожности, расстройствах ЖКТ, болезнях почек и щитовидной железы, а также при диабете. Кроме того, кофеин становится причиной выведения кальция из костей, который впоследствии оседает в мочеточнике и мочевом пузыре.

Доктор медицинских наук в беседе с Агентством городских новостей "Москва" также заметил, что в зеленом чае содержатся пурины, которые тоже могут привести к развитию мочекаменной болезни.

Здоровому человеку Скальный посоветовал употреблять в день не более трех чашек зеленого чая в день.