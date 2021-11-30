Эксперт Гинзбург рассказал, кому нельзя пить чай в больших количествах

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30 ноября 2021, 18:03

Фото: pixabay.com

Как пишут "Народные новости", врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что людям с гипертонией и тревожными расстройствами не стоит пить чай в больших количествах.

По словам врача, людям с гипертонией не стоит пить слишком много чая, так как этот напиток содержит в себе тонизирующий фактор, который является аналогом кофеина. Данный фактор может оказывать на человека возбуждающее действие и приводить к повышению артериального давления, особенно, если человек склонен к этому, но не на всех гипертоников чай оказывает такой эффект.

«Нужно в рамках личного опыта знать, как действует на тебя кофе, чай, и в зависимости от этого решить употреблять его или нет», — добавил специалист.

С чаем, как и с кофе, нужно быть осторожными людям, у которых наблюдаются тревожные расстройства, бессонница, болезни депрессивного спектра.

«Чай, особенно крепкий зеленый, принятый на ночь, может нарушить сон. Но, как ни парадоксально, при бессоннице может быть полезен зеленый чай, принятый в первую половину дня», — подчеркнул Михаил Гинзбург.

Также эксперт отметил, что чай содержит ряд противовоспалительных факторов, которые могут препятствовать старению, защищающие от возрастных болезней, онкологии.

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