Диетолог Антонова заявила, что на Пасху следует придерживаться обычного режима питания

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21 апреля 2022, 19:47 Источник: Общественная служба новостей

пасхальные яйца, pixabay.com

Врач-эндокринолог, диетолог Наталья Антонова в рамках разговора с журналистами в четверг, 21 апреля, рассказала, как избежать переедания на Пасху, которую православные верующие отпразднуют 24 апреля.

Наталья Антонова заявила, что избежать переедания позволит режим и поддержание обычной кратности приемов пищи. Диетолог порекомендовала не сидеть за столом в перерывах между завтраком, обедом, ужином и перекусами, а проводить время активно.

Антонова в беседе с Общественной службой новостей предупредила, что переедание, а также прием плохо сочетаемых продуктов одновременно способны вызвать боль в животе, изжогу и тошноту.

Эксперт посоветовала ограничиться 1-2 яйцами и небольшой порцией кулича или творожной пасхи – 150 или 200 грамм. В обед и ужин лучше отдать предпочтение белку и свежим или запеченным овощам. Пить желательно воду с лимоном или кислый морс, можно также позволить себе один бокал сухого вина, однако в течение остального дня необходимо употреблять достаточное количество чистой воды.