Терапевт Асанов предупредил, что длительное употребление одной гречки может привести к проблемам с почками

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29 марта 2022, 18:01

гречка, pixabay.com

Терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов в рамках беседы с журналистами во вторник, 29 марта, рассказал, что может произойти с человеком, если он будет месяц питаться одной гречкой.

Тимур Асанов отметил, что если в течение трех дней без перерыва есть одну гречку, это безопасно и даже может принести пользу организму. Если же питаться так более длительный период, то примерно через неделю у человека проявятся признаки авитаминоза, начнутся головокружения и возникнут проблемы с нервами, а еще чуть позже начнутся гормональные сбои.

Асанов в разговоре с Общественной службой новостей уточнил, что на последнем этапе у человека разовьется аллергия на гречку. Если же он не исключит данный продукт из рациона, у него могут начаться проблемы с почками и зубами.