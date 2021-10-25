Экономист Иванов заявил, что паника из-за роста цен на гречку, овсянку и рис может увеличить их стоимость в два раза

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25 октября 2021, 16:44

гречка, pixabay.com

Экономист Евгений Иванов в рамках разговора с журналистами в понедельник, 25 октября, заявил, что повышение спроса на крупы в связи с подорожанием товаров может увеличить их стоимость сразу вдвое.

Ранее производители круп в РФ предупредили торговые сети о повышении стоимости гречки, овсянки и хлопьев на 10-20% в ноябре в связи с ростом цен на сырье и упаковку.

Евгений Иванов в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" отметил, что за последний год стоимость полипропиленовой и картонной тары увеличилась более чем на 100%, а российское сырье выросло в цене на треть. По словам экономиста, это сказывается на конечной стоимости любых продуктов.

Кроме того, эксперт заметил, что инфляция превышает все ожидания, вследствие чего к концу 2021 года она достигнет пиковых показателей, что также отразится на стоимости товаров.

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