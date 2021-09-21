Почему взлетели цены на гречку

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 сентября 2021, 14:24 Источник: РБК

Фото: Global Look

Впервые за 10 лет стоимость гречки превысила 100 рублей за килограмм. Даже весной 2020, когда напуганные карантином россияне опустошали полки в магазинах, цены были ниже. Почему так происходит?

900-граммовая упаковка гречки наиболее известных производителей в сетевых супермаркетах сегодня без скидок стоит около 150 рублей. Если не привередничать, можно найти за 102-110. Год назад цена варьировалась в пределах 90 рублей. И это несмотря на то, что в начале пандемии именно гречка стала одним из самых подорожавших продуктов – все запасались едой, которая может долго храниться.

За последнее время резко увеличился экспорт гречки. Поскольку она входит в утвержденный правительством список из 24 социально значимых продуктов, ситуацию решили взять под контроль и вывозить гречку временно запретили. Закупочные цены немного стабилизировались, но на магазинных ценниках это особо не сказалось. Даже наоборот. Есть мнение, что запрет на экспорт лишь усугубил положение. Заводы по переработке гречихи в Алтайском крае попросту приостановили работу, потому что возникли проблемы со сбытом – склады были полные.

Крупные ритейлеры повышение цен объясняют тем, что новый урожай еще не собран. А старый заканчивается. В Минсельхозе обещают, что для внутреннего рынка гречки в этом году хватит. Однако из-за засухи в Центральной России и Поволжье урожайность хуже, чем в прошлом году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости