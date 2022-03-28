Врач Сергеева заявила, что заложенность в ушах может свидетельствовать о развитии тугоухости

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28 марта 2022, 10:18 Источник: Радио Sputnik

ухо, pixabay.com

Кандидат медицинских наук, ЛОР-хирург Наталия Сергеева в понедельник, 28 марта, рассказала, по какой причине может закладывать уши, а также, о каких заболеваниях может говорить данный симптом.

Наталия Сергеева отметила, что заложенность уха может быть связана с простудным заболеванием. В данном случае важно обратиться к врачу, поскольку если не получить необходимое лечение, может развиться отит.

Врач в разговоре с Радио Sputnik отметила, что данное ощущение также может появляться на фоне перелетов или ныряния в воду, поскольку слуховая труба не справляется с выравниванием давления. Люди, сталкивающиеся с такими проблемами, могут применять сосудосуживающие спреи, жевать жвачку или рассасывать леденцы.

Иногда заложенность в ухе свидетельствует о развитии тугоухости. Важно вовремя обратиться к специалисту, поскольку вышеуказанное заболевание лечится только на ранней стадии.