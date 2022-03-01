Отоларинголог Виктория Кокорина рассказала, как сохранить слух

Аргументы Недели. Хабаровск → Здоровье 13+

1 марта 2022, 14:42

Третьего марта отмечается Всемирный день охраны здоровья уха и слуха. Слышать звуки для человека так же естественно, как и дышать. Но, в отличие от легких, уши не имеют защиты и подвержены негативным воздействиям окружающего мира больше, чем другие органы. Еще недавно лечение слуха было достаточно проблематичным, а его восстановление, зачастую, и вовсе невозможным. Однако на сегодняшний день жители Хабаровского края могут получать самую современную медицинскую помощь и действенное лечение с применением высоких технологий. Об этом, а также о том, как уберечь свой слух, «Аргументам недели» рассказала профессор института повышения квалификации специалистов здравоохранения Министерства здравоохранения Хабаровского края, доктор медицинских наук Виктория Кокорина.

- Первичная диагностика слуха для раннего выявления нарушений для всех новорожденных края выполняется уже в родильном доме. И в дальнейшем, существует целая система помощи. Направленная на реабилитацию слуха у наших маленьких пациентов, она включает оперативное лечение с установкой кохлеарного импланта и дальнейшая реабилитация слуха. Детишки начинающие слышать этот мир полный звуков, должны этому научиться. И весь этот сложный путь рядом с ними будут специалисты логопеды, сурдологи: целая команда, восстанавливающая слух. Это просто чудо: глухой человек, обреченный находиться в мире без звуков – возвращается к нормальной жизни – теперь глухота- это не приговор. Так, одна из наших пациенток потеряла слух в год и восемь месяцев в результате менингита. Ей был установлен двусторонний имплант. Сейчас ей 19 лет, она учится и скоро сама станет врачом - рассказала эксперт.

Как мы слышим звуки?

Человек слышит не ушами, а головным мозгом: уши — это только проводник, передающий звуковой сигнал к слуховым центрам коры головного мозга. Звуковые волны вызывают колебания барабанной перепонки и слуховых косточек, затем — колебания жидкости в улитке, после чего эти колебания преобразуются особыми волосковыми слуховыми клетками в электрические импульсы и по нервным волокнам передаются в височные доли мозга для «расшифровки».



С возрастом и под воздействием неблагоприятных факторов часть волосковых клеток гибнет и слух ухудшается. В настоящее время ученые работают над способами восстановления волосковых клеток.

- В зоне риска находятся люди определенных профессий, которые работают в условиях постоянного сильного шума. Например, это работники железнодорожного транспорта. Из-за длительных шумовых нагрузок у них бывают нарушения слуха, - отметила Виктория Кокорина.

Кстати, популярные сегодня беспородные наушники, как и любые наушники-«бананы», никак нельзя назвать безопасными.

- Мы проводили на кафедре исследование которое показало, что длительное использование внутриканальных наушников приводит к нарушению восприятия звуков на определенной частоте, - указала отоларинголог.

Чем меньше наушники, тем большее от них звуковое давление: при одинаково выставленной громкости у наушников-«бананов» оно на 10 децибел выше, чем у накладных или полноразмерных наушников. Поэтому, выбирая наушники-«затычки», нужно обязательно убавлять громкость своего гаджета.



Звук в любых наушниках нельзя повышать до того уровня, когда становится не слышно окружающие громкие звуки (шум машин, шум фена или звонок телефона).



Еще один минус наушников-«бананов» — они могут способствовать возникновению дерматита, грибковых заболеваний кожи в наружном ухе, наружного отита. Поэтому наушники необходимо содержать в чистоте.



Особо пагубно наушники влияют на детей: детский слуховой анализатор устает быстрее, чем взрослый. При одинаковом воздействии громкого звука на него разрушающие последствия для детей будут серьезнее, чем для взрослых.

Детские риски

Виктория Кокорина предупредила, что у детей особенно важно беречь уши, поскольку отиты в детском возрасте являются одной из самых серьезных проблем.

- Порядка 80% детей переносят отиты в возрасте до пяти лет. Экссудативные отиты, когда в полости среднего уха скапливается жидкость, делают детей слабослышащими. Как правило, родители не могут самостоятельно распознать этот недуг у ребенка. Поэтому сейчас в крае выполняется диагностика патологии у детей, эндоскопия уха - то, что позволяет выявить заболевание. Причем зачастую при задержке речи у ребенка проблема именно в негнойном отите. Таких детей очень много, - объяснила врач.

В Хабаровском крае, где на сегодняшний день оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, лечиться могут не только детки из региона: сюда приезжают маленькие пациенты, например, из Сахалина, Камчатки. Хабаровск является центром такой помощи для всего ДФО.

Избежать ошибок

Виктория Кокорина предупредила: излишняя любовь чистить уши может вызвать проблемы со слухом.

- Сера, от которой так усердно стараются избавиться многие, является защитным фактором. Чем больше ее удаляют, тем больше ее производится. Кроме того, когда мы ковыряемся в ушах ватной палочкой, мы раздражаем нерв, таким образом можно травмировать перепонку. Повреждение, впрочем, не может остаться незамеченным: при нем возникает резкая боль, снижение слуха. Если это случилось, самое главное - не заниматься самолечением, ничего в ухо не капать. У нас есть экстренная ЛОР-служба. Сейчас она находится на базе Краевой клинической больницы №1, - поделилась медик.

Когда надо идти к ЛОРу?



Отметим, что ходить на консультацию к отоларингологу нужно один раз в год даже на фоне полного здоровья. Но при таких симптомах, как боль, зуд, припухлость, покалывание, прострел, ощутимая пульсация, кровь из слухового прохода, обратиться к врачу нужно немедленно.

Отит — крайне опасная и коварная болезнь, которая может лишить слуха и даже привести к смерти.

В случае черепно-мозговой травмы обратиться к ЛОРу нужно не позднее чем через 7–14 дней после удара. Промедление может стоить способности слышать.