Терапевт Лапа порекомендовала переболевшим COVID-19 сдать ряд анализов

Врач-терапевт Людмила Лапа в рамках разговора с представителями средств массовой информации в субботу рассказала, какие анализы необходимо сдать человеку, который перенес коронавирус нового типа.
Людмила Лапа подчеркнула, что переболевшему COVID-19 следует сделать общий анализ крови, биохимию, общий анализ мочи, D-димер, а также С-реактивный белок (СРБ).
Врач-терапевт в беседе с RT заметила, что если у человека ранее были выявлены предпосылки к развитию диабета, панкреатита или метаболического синдрома, то стоит проверить уровень глюкозы.
Через три-шесть месяцев после болезни медик порекомендовала пройти диспансеризацию.