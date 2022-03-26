Терапевт Лапа порекомендовала переболевшим COVID-19 сдать ряд анализов

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26 марта 2022, 08:37

анализ крови, pixabay.com

Врач-терапевт Людмила Лапа в рамках разговора с представителями средств массовой информации в субботу рассказала, какие анализы необходимо сдать человеку, который перенес коронавирус нового типа.

Людмила Лапа подчеркнула, что переболевшему COVID-19 следует сделать общий анализ крови, биохимию, общий анализ мочи, D-димер, а также С-реактивный белок (СРБ).

Врач-терапевт в беседе с RT заметила, что если у человека ранее были выявлены предпосылки к развитию диабета, панкреатита или метаболического синдрома, то стоит проверить уровень глюкозы.

Через три-шесть месяцев после болезни медик порекомендовала пройти диспансеризацию.