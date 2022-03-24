В Европе и некоторых частях Азии наблюдается обострение эпидемии «стелс-омикрона»

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24 марта 2022, 14:31 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Во многих странах Европы и отдельных частях Азии фиксируются вспышки коронавируса. На этот раз речь идёт не о «дельте» или «омикроне», а о штамме «стелс-омикрон», влияющем в основном на ЖКТ.

Это новая форма была обнаружена совсем недавно. И хоть к серьёзной смертности она не привела, данный факт не делает её менее заразной. Заразность «стелса» намного выше, чем у всех предыдущих штаммов. Ожидается, что проблема не утихнет, а даже усложнится. В Южной Корее, например, об отказе от масочного режима даже не помышляют. Буквально 22 марта 2022 года число заболевших на территории этой страны возросло почти на 500 тысяч. Это по-настоящему шокирующий прирост. В минувшую пятницу от последствий «ковида» умерло 429 человек. Стоит отметить, что вакцинированных в Южной Корее уже 87%.

За последние две недели резкий рост заболеваемости зафиксирован в европейских странах. За прошедшие 7 дней число новых случаев заражений в Финляндии возросло на 84%, в Великобритании – на 31%, а в Швейцарии – почти на 50. Также отмечается усложнение эпидемиологической ситуации в Италии, Бельгии, Германии и Франции. В России и США до недавних пор фиксировался спад заболеваемости. Общая эпидемиологическая обстановка в нашей стране уже давно переходит в благоприятную стадию. Однако эксперты опасаются, что «стелс-омикрон» может разрастись и в РФ. В таком случае, новая волна заражений станет неизбежной. И это опять ляжет тяжким грузом на отечественное здравоохранение. Специалисты заявляют, что «стелс» на 60% заразнее, чем даже первоначальная форма «омикрона». А уж она-то была признана в своё время самой заразной из всех.

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