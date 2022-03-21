Диетолог Соломатина рассказала о продуктах, которые снижают тревожность

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21 марта 2022, 22:03

Фото: pixabay.com

Уменьшить тревожность, раздражительность и преодолеть стресс могут продукты, которые стимулируют выработку триптофана. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, триптофан — это аминокислота, из которой образуется серотонин. Его ещё называют гормоном счастья.

«Для выработки этой аминокислоты необходима глюкоза. Если ее в организме не хватает, процесс образования триптофана прерывается. Мы это ощущаем сразу, так как происходит резкая смена настроения, повышается тревожность, возникает стресс. Полезным источником глюкозы могут выступать ломтик темного шоколада, виноград, любая сладкая либо кисло-сладкая ягода — малина, клубника, смородина», – объяснила Соломатина.

Унять стрессовое состояние могут такие биологически активные химические вещества, как нейромедиаторы. Они чаще всего содержатся в индейке, буром рисе, томатах и бананах.

Продукты, которые имеют успокаивающий и расслабляющий эффект, содержат в себе высокое содержание витаминов группы В.

«Их много в крупах, печени и мясе птицы. Понизить тревогу способен и магний, который можно найти в орехах, зеленых овощах, нежирных сортах рыбы и в льняном масле», – пояснила эксперт.

Пробиотики также являются дополнительным источником «хорошего настроения». Он содержится в овощах, цельнозерновом и отрубном хлебе.

Диетолог добавила, что морепродукты, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, снижают тревожность, улучшают мозговую деятельность, обмен веществ и стабилизируют эмоциональное состояние.