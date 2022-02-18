Иммунолог Леонов назвал не совсем корректным сравнивать симптомы «омикрона» у привитых и непривитых

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 февраля 2022, 13:43 Источник: радио Sputnik

пациент, фото: pixels.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, иммунолог Сергей Леонов заявил, что некорректно сравнивать симптомы вакцинированных и непривитых против новой коронавирусной инфекции пациентов. По его словам, реакция на «омикрон» у всех индивидуальна.

«Есть люди, которые не прививались, но достаточно в легкой степени перенесли это заболевание, есть люди, которые привились, и у них есть определенный перечень симптомов, но они нетяжело болеют и им не нужно обращаться за медицинской помощью. Есть люди невакцинированные, у которых тяжело протекает данное заболевание с множеством симптомов»,- пояснил врач в беседе с радио Sputnik.

Леонов отметил, что вакцинация снижает вероятность тяжелого течения коронавируса. По его словам, у привитых людей навряд ли будет высокая температура, снижение сатурации, необходимость ИВЛ-терапии или серьезной противовирусной терапии. Иммунолог добавил, что такой пациент не попадает в тяжелую ситуацию, соответственно, облегчит задачу врача.