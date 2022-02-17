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Инфекционист Малиновская заявила, что количество реанимационных больных с COVID-19 не уменьшилось

, 12:11 Источник: Общественная служба новостей

Инфекционист Малиновская заявила, что количество реанимационных больных с COVID-19 не уменьшилось
больница, pixabay.com

Инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская заявила, что в настоящий момент пятая волна коронавируса в самом разгаре – реанимация забита зараженными COVID-19.

"Могу отметить, что количество реанимационных больных не уменьшилось", – подчеркнула Светлана Малиновская. Инфекционист в беседе с Общественной службой новостей, однако уточнила, что в процентном соотношении тяжелых случаев действительно стало меньше.

По словам врача, диспансерное наблюдение по-прежнему показано всем перенесшим коронавирусную инфекцию. А тем, кто переболел тяжело, необходима реабилитация, причем незамедлительная. 

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