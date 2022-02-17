Инфекционист Малиновская заявила, что количество реанимационных больных с COVID-19 не уменьшилось

Инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская заявила, что в настоящий момент пятая волна коронавируса в самом разгаре – реанимация забита зараженными COVID-19.
"Могу отметить, что количество реанимационных больных не уменьшилось", – подчеркнула Светлана Малиновская. Инфекционист в беседе с Общественной службой новостей, однако уточнила, что в процентном соотношении тяжелых случаев действительно стало меньше.
По словам врача, диспансерное наблюдение по-прежнему показано всем перенесшим коронавирусную инфекцию. А тем, кто переболел тяжело, необходима реабилитация, причем незамедлительная.