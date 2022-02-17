В России за сутки выявили 180 622 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили утром в четверг, 17 февраля, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
За прошедшие 24 часа количество госпитализаций на территории Российской Федерации составило 18 090 и по сравнению с предшествующими сутками снизилось на 7,6%. В оперштабе уточнили, что число госпитализаций уменьшилось в 58 регионах страны.
За минувшие сутки в России скончались 790 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.