В Доминикане отменили все введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

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17 февраля 2022, 09:11 Источник: ТАСС

Доминикана, pixabay.com

Президент Доминиканской Республики Лиус Абинадер принял решение об отмене всех ограничительных мер, которые ранее были введены для предотвращения распространения коронавируса нового типа в стране.

Уточняется, что ношение маски, необходимость предъявления карты вакцинации для входа в различные заведения или какие-либо другие ограничения в общественных местах теперь являются в Доминикане личной ответственностью каждого гражданина.

"Мы будем продолжать следить за ситуацией", – заявил Луис Абинадер и добавил, что жители страны могут быть уверены, что система здравоохранения готова к любым неожиданностям. Президент республики также призвал граждан прививаться от COVID-19.