Австрия и Швейцария в ближайшее время отменят почти все ограничения, связанные с коронавирусом

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16 февраля 2022, 22:54 Источник: РБК

Зеленый паспорт, Австрия, Bildagentur Muehlanger/globallook.com

Сразу две европейские страны — Швейцария и Австрия — объявили об отмене большей части ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Уже с завтрашнего дня, 17 февраля, как сообщило правительство страны, в Швейцарии снимается требование о ношении масок в магазинах, ресторанах, других общественных местах и на работе. Также отменяются ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий. При посещении ресторанов, театров, кинотеатров больше не понадобятся ковид-сертификаты.

В Австрии отмена ковид-ограничений будет проходить в два этапа. С 19 февраля доступ в общественные места получат не только переболевшие и вакцинированные, но и люди с отрицательными ПЦР-тестами или тестами на антитела.

С 5 марта, как ожидается, для посещения общественных мест уже не понадобятся сертификаты, а ношение масок останется обязательным только в транспорте, больницах и интернатах для престарелых.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ планируют до 20 марта отменить ограничения, связанные с коронавирусом.