Гинцбург: новая вакцина от COVID-19 на основе моноклональных антител будет двухкомпонентной

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16 февраля 2022, 21:53 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, новая вакцина против новой коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител будет двухкомпонентной.

Гинцбург пояснил, что препарат против коронавируса будет вводиться дважды для размножения клеток памяти.

«Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти, и чтобы повысить специфичность антител»,- добавил ученый.

16 февраля Минздрав России разрешил НИЦ им. Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.

Ранее вирусолог Константин Чумаков рассказал об опасности назальной вакцины от коронавируса для мозга.