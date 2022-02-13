Вирусолог Чумаков заявил об опасности назальной вакцины от коронавируса для мозга

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13 февраля 2022, 18:42

медик, фото: Jan Woitas/Global Look Press

Вирусолог, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков рассказал, что назальная вакцина против новой коронавирусной инфекции потенциально может быть опаснее для организма человека, чем прививка.

«Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко … Они могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными. Это не так просто, как кажется»,- пояснил медик в эфире YouTube-канала «Посоветуйте, доктор!»

Чумаков отметил, что внутримышечный препарат не способен задеть какие-либо жизненно важные органы.

При этом он уточнил, что после введения назальной вакцины антиген попадает в организм в правильном месте и в нужные лимфатические узлы. Поэтому есть надежда, что это сработает, добавил врач.