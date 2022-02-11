Инфекционист Владислав Жемчугов: непривитые люди, переболевшие «омикроном», рискуют заразиться «дельтой»

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11 февраля 2022, 16:37 Источник: "Говорит Москва"

ПЦР-тесты, Frank Hoermann/globallook.com

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, почему у непривитых людей, переболевших «омикроном», может сохраняться риск дальнейших заражений ковидом и тяжелого течения болезни.

«"Омикрон" сильно отличается от предыдущих штаммов. Переболевшие уханьским вариантом коронавируса и вакцинированные могут болеть «омикроном» — слабее и легче. Люди, переболевшие «омикроном» и не имевшие ранее контактов со старыми штаммами коронавируса, не вакцинированные, могут заразиться «дельтой». Они могут болеть старыми штаммами, которые гораздо тяжелее "омикрона"», - сказал Жемчугов в эфире радиостанции «говорит Москва».

По словам специалиста, если вакцинированный человек переболел омикроном, он защищен «железобетонно», в том числе от предыдущих штаммов.

«Старые штаммы никуда не делись, их примерно 40% циркулирует. Люди из группы риска могут болеть очень тяжело старыми штаммами даже после «омикрона». Пусть никто этому не удивляется, надо относиться серьезно», - заключил эксперт.

Ранее Владислав Жемчугов заявил, что пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончиться уже в этом году.