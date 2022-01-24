Иммунолог Жемчугов спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в планетарном масштабе в 2022 году

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24 января 2022, 10:20 Источник: РИА Новости

Covid-19 тест, фото: pixels.com

Пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончиться уже в 2022 году, об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости.

Говоря об «омикроне», эксперт выразил мнение, что главное — дифференцировать заболевания на ранних сроках, чтобы пациенты с легким течением заболевания («омикрон»-ОРВИ) могли лечиться амбулаторно, дома, а система здравоохранения не была перегружена излишней госпитализацией.

Владислав Жемчугов также отметил, что в нашей стране сложно прогнозировать окончание новой волны заболеваний, связанных с «омикроном», из-за специфических транспортных связей внутри страны, которые в основном идут через столицу. Для этого надо хорошо знать коммуникативную карту страны, пояснил врач.

По его словам, «задача омикрона» — массивный «засев» планеты, без многочисленных погибших. В результате вирус «найдет» нового хозяина, так как человечество сформировало коллективный иммунитет. В результате образуется новая очаговая инфекция, подобная, например, Эболе.

«Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане»,- добавил Жемчугов.

Ранее сообщалось, что у 73% зараженных омикрон-штаммом наблюдается насморк. Об этом заявил официальный представитель Главного управления здравоохранения Бангладеш профессор Назмул Ислам.

Профессор перечислил симптомы, которые чаще всего встречаются у пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, вызванной омикрон-штаммом. Он отметил, что у 73% пациентов наблюдался насморк, 68% заболевших жаловались на головные боли, еще 64% - на сильную слабость, 60% испытывали боли в горле, а 44% кашляли. Специалист призвал обратить внимание на выявленные признаки «омикрона», поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа.

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