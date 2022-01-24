Эксперт Ислам рассказал, что у 73% зараженных омикрон-штаммом наблюдается насморк

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24 января 2022, 08:51 Источник: bdnews24

девушка болеет, фото: pixels.com

Официальный представитель Главного управления здравоохранения Бангладеш профессор Назмул Ислам перечислил симптомы, которые чаще всего встречаются у пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, вызванной омикрон-штаммом.

Ислам уточнил, что у 73% пациентов наблюдался насморк, 68% заболевших жаловались на головные боли, еще 64% - на сильную слабость, 60% испытывали боли в горле, а 44% кашляли. Специалист призвал обратить внимание на выявленные признаки «омикрона», поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа.

Ранее профессор медицины в Королевском колледже Лондона Эмма Дункан назвала высокую температуру, кашель, насморк и чихание характерными для детей симптомами омикрон-штамма. У некоторых из них также появлялись высыпания на коже и диарея.

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