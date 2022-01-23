Британские медики перечислили симптомы «омикрона» у детей

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23 января 2022, 16:06

фото: pixabay.com

Штаммом коронавируса «омикрон» заражаются дети. Профессор медицины в Королевском колледже Лондона Эмма Дункан назвала симптомы, характерные для заражения омикроном детьми. По данным британских медиков, у заболевших коронавирусом детей врачи замечают высокую температуру тела, кашель или боли в горле, усталость, головную боль, насморк и чихание.

Эмма Дункан в интервью изданию Business Insider отметила, что «омикрон» опасен для детей от 8 до 12 лет. В группе детей, которых наблюдала британский доктор, не было бессимптомных случаев коронавирусной инфекции. Она также подчеркнула, что большинство зараженных детей в этой группе были вакцинированы.

Другие врачи добавили, что у некоторых детей при «омикроне» появлялись высыпания на коже и диарея.

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» является опасностью для детей от двух до пяти лет, у малышей впервые стали наблюдаться явления бронхиолита, и приходится детей госпитализировать.

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