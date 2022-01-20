Врач-эпидемиолог Александр Горелов предупредил об особой опасности «омикрона» для детей от двух до пяти лет

Новый штамм коронавируса "омикрон" является опасностью для детей от двух до пяти лет. Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у малышей впервые стали наблюдаться явления бронхиолита, и приходится детей госпитализировать.
По данным врача-эпидемиолога, инфекция особо опасна для детей раннего возраста от двух до пяти лет, так как заболевание у них протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. У каждого третьего ребенка отмечается диарея.
Горелов добавил, что в группу риска также входят люди старше 65 лет, а пожилые граждане в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить "омикрон".
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