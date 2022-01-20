Врач-эпидемиолог Александр Горелов предупредил об особой опасности «омикрона» для детей от двух до пяти лет

Аргументы Недели → Общество 13+

20 января 2022, 11:12 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Новый штамм коронавируса "омикрон" является опасностью для детей от двух до пяти лет. Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у малышей впервые стали наблюдаться явления бронхиолита, и приходится детей госпитализировать.

По данным врача-эпидемиолога, инфекция особо опасна для детей раннего возраста от двух до пяти лет, так как заболевание у них протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. У каждого третьего ребенка отмечается диарея.

Горелов добавил, что в группу риска также входят люди старше 65 лет, а пожилые граждане в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить "омикрон".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости