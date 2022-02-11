Врачи Васильев и Чудаков призвали после COVID-19 проконсультироваться с врачом и начать принимать витамины

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11 февраля 2022, 09:06

расческа, pixabay.com

Врачи Сергей Васильев и Сергей Чудаков рассказали в беседе с журналистами, что необходимо сделать, чтобы решить проблемы с ногтями и выпадением волос тем, кто переболел коронавирусом нового типа.

Врач-инфекционист Сергей Васильев призвал после болезни сдать анализы на уровень витаминов D и B12, а при их дефиците обратиться к врачу за помощью. По словам специалиста, следует обратить внимание на рацион и начать употреблять больше овощей и фруктов.

Семейный врач Сергей Чудаков в свою очередь в беседе с RT предложил делать массаж головы с кедровым маслом и принимать витамины Е, С и бета-каротин.