40% лысеют после коронавируса

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29 ноября 2021, 16:33

Главный внештатный дерматовенеролог Минздрава России Николай Потекаев на основе наблюдений за пациентами в красной зоне «Коммунарки» пришёл к неутешительным выводам. Порядка 40% переболевших сталкиваются с проблемой облысения. Оно развивается примерно через 7 недель после выздоровления. Вышедшие на работу люди замечают, что волосы активно ломаются и выпадают. Такое явление крайне «болезненно» воспринимают женщины.



На рост волос негативно влияет высокая температура, которая наблюдается у пациентов ковидариев. Высокий уровень интоксикации также оказывает влияние на состояние волос. Они не получают нормального питания, что приводит к их гибели. Сразу волосы выпадать не могут, так как фолликула способна защищать их на протяжении нескольких дней, отмечает специалист.



Негативное влияние могут оказывать также антицитокиновые препараты. Они вызывают воспаление волосяных фолликул, нарушая процесс поступления питательных веществ. Отчасти волос питается через кровяные сосуды, которые у инфицированных людей могут тромбироваться, что также приводит к печальным последствиям.



Специального лечения постковидной алопеции нет. Лекарственные препараты от облысения находятся в общей доступности и отпускаются без рецепта.





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