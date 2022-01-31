Гастроэнтеролог Макиша рассказала, что происходит с организмом от переизбытка витамина C

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 января 2022, 18:42

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Необходимая доза витамина С указывается на упаковке продукта. Там же прописаны профилактические дозировки для детей и взрослых, которые можно принимать, если в рационе не хватает овощей и фруктов. Но переизбыток витамина С может, наоборот, навредить здоровью. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Макиша.

«Если вы совсем не едите овощей и фруктов, в которых имеется хоть какой-то процент полезного вещества, то можно его запас пополнять в сублимированной форме. Но очень важный момент: пить препарат больше, чем допускается по нормам, не стоит, потому что гипервитаминоз может привести к аллергическим реакциям, тошноте, головокружениям и проблемам с сердцем», — сказала врач.

Однако стоит отметить, что полный список побочных эффектов еще не изучен до конца. При этом давно научно доказано, что избыток продукта нарушает некоторые процессы в организме. Врач отметила, что курс лечения и дозировка зависит от особенностей течения заболевания и определяется только врачом, поэтому заниматься самолечением даже в вопросе приема витаминов не желательно.

Также, по словам врача, использование витамина С в «убойных дозировках» для лечения ОРВИ — устаревшая рекомендация.

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