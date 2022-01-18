Диетолог Соломатина рекомендует съесть что-то «достаточно энергоемкое, но легкое» перед крещенскими купаниями

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18 января 2022, 08:57 Источник: RT

купание, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина призвала перед погружением в порубь в Крещение съесть что-то «достаточно энергоемкое, но легкое», поскольку такие ныряния – огромный стресс для организма.

«Ныряние в прорубь — это огромный стресс для организма, он мобилизуется, и для этого ему нужна энергия, а энергию нам дают те продукты, которые достаточно быстро усваиваются и не требуют большого количества тепла и крови для переваривания. Жирная баранина и говядина очень энергоёмкие, плотные, но не нужно есть такие блюда перед погружением, потому что организм будет нацелен на их переваривание, а нам нужно решать совершенно другие задачи»,- пояснила врач RT.

Соломатина добавила, что хорошо перевариваются омлет с овощами, индейка, курица с лёгким гарниром. Также диетолог рекомендует к употреблению жирную морскую рыбу. Медик пояснила, что этот продукт не только легко переваривается, но и насыщен жирными кислотами, омега-3, которые дадут возможность согреться организму, но не вызовут перераспределения крови. Специалист поделилась, что такие вещества есть в льняном масле и грецких орехах.

«Если человек любит злаки, она советует съесть кашу, это даст энергию и запас гликогена, который тоже будет очень быстро расходоваться»,- продолжила она.

Врач уточнила, что после купаний можно выпить глинтвейн или сбитень, но при условии, что человек уже вошёл в тёплое помещение и не собирается выходить на улицу.

«Питание после проруби должно быть горячим, объёмным, согревающим, это могут быть супы-пюре со сметаной, с кусочком сливочного масла, крупяные тягучие, обволакивающие и достаточно легко перевариваемые блюда. Чтобы восстановить белок, добавить лёгкие белковые продукты и белки животного происхождения»,- резюмировала эксперт.

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