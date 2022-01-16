Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о «крещенских морозах»

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16 января 2022, 14:34 Источник: РИА Новости

купель, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам «крещенские морозы» на следующей неделе. По его словам, похолодание ожидается, но не экстремальное.

«На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные. В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится эхом уходящего циклона кое-где, преимущественно на юге, юго-востоке и востоке, еще отзовется скоротечный снег»,- пояснил метеоролог.

Тишковец добавил, что ветер будет задувать с севера, со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Эксперт уточнил, что температура воздуха в столице понизится до минус 10-12 градусов, по области: на юге и востоке – до минус 7-12, на западе и севере - до минус 12-17, в самых северных районах Подмосковья - до минус 20. При этом из-за северного ветра будет казаться, что на 4-5 градусов холоднее, поделился синоптик.

Напомним, что светлый праздник Крещения православные отмечают 19 января.

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