Диетолог Панкова предложила сжигать набранные за праздники килограммы с помощью сугробов

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10 января 2022, 09:58 Источник: радио Sputnik

снег в Москве, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Диетолог, фитнес-тренер Арина Панкова рассказала, как людям, которые переживают из-за набранных за новогодние праздники лишних килограммов, вернуться к привычной для них форме.

«Сбросить вес лучше всего помогут правильное питание и активность. Это могут быть пешие прогулки, пробежки, особенно хорошо пошагать по сугробам, чтобы было какое-то препятствие … В лесу можно забраться на холм, горку»,- поделилась эксперт в беседе с радио Sputnik.

Панкова добавила, что вернуться к привычной форме человеку поможет скандинавская ходьба, а также катание на лыжах, сноуборде или коньках. При этом тренер рекомендует переходить к более подвижному образу жизни постепенно. По ее словам, если начать резко сбрасывать набранные за праздники килограммы, то это может негативно отразиться на организме.

«Никаких резких движений делать не надо, важно начинать плавно. Заниматься можно ежедневно, но не больше часа в день. Все зависит от возможностей человека»,- пояснила диетолог.

Специалист отметила, что важно поддерживать форму постоянно, а не просто похудеть после выходных и снова расслабиться.

Ранее врач-сомнолог Александр Калинкин дал советы по восстановлению режима после новогодних праздников.

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