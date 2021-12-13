Ученые выяснили, что препарат от алкоголизма дисульфирам может быть эффективен от коронавируса

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13 декабря 2021, 08:43 Источник: Известия

таблетки, фото: pixels.com

Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов заявил, что применение препарата для лечения алкогольной зависимости дисульфирама против новой коронавирусной инфекции предполагалось с самого начала пандемии. Так он отреагировал на исследование ученых Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы об эффективности этого лекарства против COVID-19.

В эксперименте принимали участие 944 тыс. человек, которые прошли хотя бы один тест на коронавирус в период с февраля 2020 года по февраль 2021 г. У тех, кто принимал дисульфирам, заболеваемость SARS-CoV-2 была на 34% ниже, чем у тех, кто не пил препарат. Кроме того, ни один из добровольцев не умер.

Отмечается, что первыми на дисульфирам обратили внимание российские ученые.

Отставнов пояснил, что препарат связывается с одним из белков коронавируса (главной протеазой) и нарушает его работу.

«Предполагалось наличие дополнительного механизма работы, который состоит в противодействии уменьшению количества глутатиона - важного антиоксиданта, недостаток которого в организме при COVID-19 не предвещает ничего хорошего»,- добавил эксперт.

По его словам, данные моделирования не всегда могут совпасть с положением дел на практике, но исследование американских ученых позволяет предположить, что польза от применения дисульфирама существует. Специалист считает, что необходимо дождаться независимого подтверждения результатов наблюдения, чтобы сделать окончательные выводы.

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