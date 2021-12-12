Врачи предупредили об опасности длительного применения кроворазжижающих препаратов после COVID-19 и перед вакцинацией

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12 декабря 2021, 16:22 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Врачи Ирина Ярцева и Сергей Токарев предупредили об опасности бесконтрольного применения кроворазжижающих препаратов после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 и перед вакцинацией от коронавируса.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что самостоятельная профилактика возможного образования тромбов после COVID-19 может спровоцировать инсульт.

Ярцева пояснила, что кроворазжижающие препараты предназначены не всем, только если пациент был госпитализирован, находился в стационаре, у него были выявлены осложнения. Врач назначает антикоагулянты (кроворазжижающие лекарства, препятствуют чрезмерному образованию тромбов) по показаниям. Она сообщила, что сейчас происходит мракобесие — все подряд длительно пьют антикоагулянты и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов (кровоизлияние в мозг).

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал, что беспорядочно антикоагулянты россияне сейчас часто употребляют и перед вакцинацией от коронавирусной инфекции.

По словам доктора Токарева, граждане верят сомнительным советам в Интернете и начинают заниматься самолечением. Есть такие граждане, кто за неделю до вакцинации по своему решению начинает принимать антикоагулянты. И при предварительном осмотре перед прививкой врачи замечают кровоподтеки.

Он подчеркнул, что крайне опасно принимать любые лекарства без выяснения причины появления какого либо симптома.

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