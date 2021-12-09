Вирусолог Альтштейн назвал «безнадежной задачей» попытку победить коронавирус

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9 декабря 2021, 10:30 Источник: URA.RU

медик, фото: pixels.com

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новую коронавирусную инфекцию невозможно полностью уничтожить из-за природы его распространения. Эксперт привел в пример ситуацию со вспышкой оспы.

«В отличие от оспы, от коронавируса мы не избавимся, по-видимому, никогда ... человек может получить его и от животных, и от человека»,- пояснил он.

Альтштейн отметил, что если человечество полностью подавит SARS-CoV-2, то это не значит, что инфекция исчезнет. По его словам, коронавирус «где-то притаится» и потом снова к нам вернется от животных. Ученый считает, что попытка искоренить COVID-19 станет «безнадежной задачей».

«На натуральную оспу очень похожа оспа обезьян, от которой может заразиться человек и дальше передать другому, но распространиться оспа обезьян среди людей не может, потому что при каждом следующем заражении вирус ослабевает, его становится меньше, передачи его не происходит»,- уточнил медик.

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