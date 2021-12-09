Эксперты назвали слабость, головные боли и кашель основными симптомами омикрон-штамма

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9 декабря 2021, 08:34 Источник: РИА Новости

болезнь, фото: pixels.com

Эксперты Роспотребнадзора назвали основные симптомы при заражении новым штаммом коронавируса «омикрон». Среди инфицированных как взрослые, так и дети.

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что большинство больных жалуется на выраженную слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита и кашель. По ее словам, данные симптомы могут сопровождаться типичными для коронавируса поражениями легких и других органов.

Эпидемиолог уточнила, что на сегодняшний день информации об особенностях проявлений COVID-19, вызванных омикрон-штаммом, немного, но скоро ее должно стать больше.

Также младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина добавила, что у детей помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита чаще проявляется сыпь. Этот симптом фиксируется в 15% случаев.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов перечислил симптомы, которые указывают на то, что человек при заражении новой коронавирусной инфекцией находится в опасном состоянии и ему нужна помощь специалистов.

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