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Врач-терапевт Водовозов: «симптомы красного флага» при коронавирусе говорят о необходимости вызвать врача

, 11:03 Источник: радио Sputnik

Врач-терапевт Водовозов: «симптомы красного флага» при коронавирусе говорят о необходимости вызвать врача
пациент, фото: pixels.com

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, какие симптомы указывают на то, что человек при заражении новой коронавирусной инфекцией находится в опасном состоянии и ему нужна помощь специалистов.

«У нас в организме инфекция протекает куполообразно. То есть симптомы … постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Так должно быть в норме, когда организм справляется самостоятельно. Если на этом пути попадаются провалы или подскоки, то есть очень сильные отклонения в течении инфекции, то потребуется дополнительная медицинская помощь»,- пояснил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, «набор симптомов красного флага» говорит о том, что организм не справляется с инфекцией самостоятельно. К ним Водовозов отнес нарастающую одышку, при которой появляется нехватка воздуха.

«Для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, то это означает, что, скорее всего, потребуется медицинское вмешательство»,- уточнил врач.

Также медик напомнил, что снизить риск заражения COVID-19 и тяжелого течения болезни можно с помощью вакцинации.

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