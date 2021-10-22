В центре Челябинска появился пункт с бесплатными ПЦР-тестами

Аргументы Недели → Здоровье

22 октября 2021, 15:42 Анна Семенова

Челябинцы выстраиваются в огромную очередь за бесплатным тестом. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

И туда уже выстраиваются гигантские очереди.

Бесплатно? Дайте два! Так рассуждают толпы челябинцев, которые оккупировали новый мобильный пункт, где можно пройти ПЦР-тестирование бесплатно. На что надеются эти люди, точно знать нельзя. Может, уповают на то, что болеют в легкой форме и это даст им повод не делать прививку?

Так или иначе, новшество пользуется у горожан небывалой популярностью. Прийти в пункт можно ежедневно, он располагается на Кировке. С собой нужно захватить полис ОМС и паспорт. Результаты здесь на руки не отдадут, забирать их придется в поликлинике по месту жительства.

Сообщается, что такой же пункт появится в Магнитогорске.

Кстати, у южноуральцев есть последний шанс воспользоваться еще одним удобством – мобильными пунктами вакцинации в ТРК, которые разворачивают в выходные. 23 и 24 октября они работают в последний раз, так как с 30 октября вход в развлекательные комплексы будет осуществляться лишь по QR-кодам. Расписание можно найти здесь.

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