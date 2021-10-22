Южноуральцы могут поставить прививку от гриппа и ковида в выходные

Публикуем свежее расписание.
Напоминаем, что в Челябинской области действует не только система QR-кодов, но и обязательная вакцинация для всех, кто работает с людьми. Врачи, учителя, соцработники, сотрудники сферы обслуживания и общепита должны быть привиты.
Кто не успевает посетить медицинское учреждение в будни, может сделать пройти процедуру в выходные. Традиционно будут работать мобильные пункты в торгово-развлекательных комплексах и других общественных пространствах. Кстати, защититься можно будет не только от коронавируса, но и от гриппа. Важно выдерживать интервал между прививками один месяц.
В Челябинске в пятницу, 22 октября:
- МФЦ, Труда, 164 с 10:00 - 14:00.
В Челябинске в субботу, 23 октября:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 20:00
- ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
- ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
- ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
- ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00
- ТК «Солнечный» с 10:00 - 13:00
- Тракторозаводский рынок с 10:00 - 13:00
- Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00
В Челябинске в воскресенье, 23 октября:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 20:00
- ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00
- ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
- ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00
- Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.
В Магнитогорске в субботу, 23 октября:
Поддержите издание
- ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19) с 11:00 - 15:00
- ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00.
В Магнитогорске в воскресенье, 24 октября:
- ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19) с 11:00 - 15:00
- ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
- ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00.
В Чебаркуле в субботу и воскресенье:
- Колхозный рынок с 9:00 - 13:00
- Минирынокс 13:00 - 16:00.
В Миассе в субботу и воскрсесенье:
- ТРК «Слон» с 11:00 - 14:00.
В Златоусте в субботу и воскресенье:
- ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00
- ТРК «Агат» с 12:00 - 15:00.
В Кыштыме в субботу и воскресенье:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
В Чесме в пятницу, 22 октября:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
В Чесме в воскресенье, 24 октября:
- ТК «Магнит» с 10:00 - 14:00.
В Пласте в субботу и воскресенье:
- ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00.
В Каслях в субботу, 23 октября:
- ТЦ «Перекрёсток» с 10:00 - 13:00.
В Троицке в субботу и воскресенье:
- Медпункт на ЖД Вокзале Круглосуточно.
В Сатке в субботу и воскресенье:
- Центральный рынок с 10:00 - 12:00
- п. Межевой, рынок с 10:00 - 12:00.
В Копейске в субботу, 23 октября:
- ТК «Слава» с 10:00 - 13:00.
При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.
Записаться на вакцинацию можно и онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время, медицинское учреждение.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости