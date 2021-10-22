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Южноуральцы могут поставить прививку от гриппа и ковида в выходные

, 07:11

Южноуральцы могут поставить прививку от гриппа и ковида в выходные
Прививка защитит от локдауна. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Публикуем свежее расписание.

Напоминаем, что в Челябинской области действует не только система QR-кодов, но и обязательная вакцинация для всех, кто работает с людьми. Врачи, учителя, соцработники, сотрудники сферы обслуживания и общепита должны быть привиты.

Кто не успевает посетить медицинское учреждение в будни, может сделать пройти процедуру в выходные. Традиционно будут работать мобильные пункты в торгово-развлекательных комплексах и других общественных пространствах. Кстати, защититься можно будет не только от коронавируса, но и от гриппа. Важно выдерживать интервал между прививками один месяц.

В Челябинске в пятницу, 22 октября:

  • МФЦ, Труда, 164 с 10:00 - 14:00.

В Челябинске в субботу, 23 октября:

  • ТРК «Алмаз» с 10:00 - 20:00
  • ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
  • ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
  • ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
  • ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00
  • ТК «КС» с 12:00 - 15:00
  • Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00
  • ТК «Солнечный» с 10:00 - 13:00
  • Тракторозаводский рынок с 10:00 - 13:00
  • Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00

В Челябинске в воскресенье, 23 октября:

  • ТРК «Алмаз» с 10:00 - 20:00
  • ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00
  • ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
  • ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00
  • Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Магнитогорске в субботу, 23 октября:

  • ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19) с  11:00 - 15:00
  • ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00.

В Магнитогорске в воскресенье, 24 октября:

  • ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19) с 11:00 - 15:00
  • ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
  • ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00.

В Чебаркуле в субботу и воскресенье:

  • Колхозный рынок с 9:00 - 13:00
  • Минирынокс  13:00 - 16:00.

В Миассе в субботу и воскрсесенье:

  • ТРК «Слон» с 11:00 - 14:00.

В Златоусте в субботу и воскресенье:

  • ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00
  • ТРК «Агат» с 12:00 - 15:00.

В Кыштыме в субботу и воскресенье:

  • ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

В Чесме в пятницу, 22 октября:

  • Центральный рынок с  10:00 - 13:00.

В Чесме в воскресенье, 24 октября:

  • ТК «Магнит» с 10:00 - 14:00.

В Пласте в субботу и воскресенье:

  • ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00.

В Каслях в субботу, 23 октября:

  • ТЦ «Перекрёсток» с 10:00 - 13:00.

В Троицке в субботу и воскресенье:

  • Медпункт на ЖД Вокзале Круглосуточно.

В Сатке в субботу и воскресенье:

  • Центральный рынок с  10:00 - 12:00
  • п. Межевой, рынок с 10:00 - 12:00.

В Копейске в субботу, 23 октября:

  • ТК «Слава» с 10:00 - 13:00.

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.

Записаться на вакцинацию можно и онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время, медицинское учреждение.

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