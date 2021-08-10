Врач-сомнолог Кудинов назвал режим главным средством в борьбе с бессонницей

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10 августа 2021, 07:49 Источник: Общественная служба новостей

кровать, pixabay.com

Врач-сомнолог Павел Кудинов в рамках беседы с журналистами назвал главное средство в борьбе с бессонницей. По словам эксперта, в первую очередь необходимо избавиться от тревожных состояний и стрессов.

Сомнолог отметил, что в этом может помочь нормализация режима пробуждения. Павел Кудинов в беседе с Общественной службой новостей подчеркнул, что вставать всегда необходимо в одно и то же время, причем как в будние дни, так и в выходные. Когда этот процесс будет налажен, бессонница сама уйдет.

Врач скептически отнесся к мысли о применении различных травяных чаев в целях избавления от проблем с засыпанием. В данном случае, по мнению Кудинова, более эффективной является употребление настойки валерианы.

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