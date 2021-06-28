Врач Монахов связал бессонницу ночью с проблемами с печенью

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28 июня 2021, 07:58 Источник: РИА Новости

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Бессонница в темное время суток может сигнализировать о том, что у человека имеются проблемы с печенью. То же самое касается сонливости днем. Этой информацией поделился в беседе с "Пятым каналом" гепатолог, врач-хирург Дмитрий Монахов.

По словам специалиста, в таких случаях речь идет об астеновегетативном синдроме, когда человека беспокоят усталость, слабость. Монахов подчеркнул, что на патологию печени могут указывать не только упомянутые симптомы, но и рвота, тошнота. Кроме того, с этим органом может быть не все в порядке, если у человека наблюдается тяжесть в правом подреберье, желтизна белков глаз, кожных покровов.

Гепатолог рекомендовал россиянам воспользоваться средиземноморской диетой, чтобы не беспокоили проблемы с печенью. Монахов добавил, что для этого необходимы физические нагрузки, употребление полинасыщенных жирных кислот и омега-3.

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