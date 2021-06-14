Мясников предупредил, что недосып снижает «вымывание шлаков» из мозга
14 июня 2021, 13:05
Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как очистить головной мозг от «шлаков». Ссылаясь на исследование коллег, он отметил, что сон – лучшее лекарство.
«Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение «вымывания» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга, по сравнению с теми, кто спит достаточно», - написал он в своем Телеграм-канале.
Мясников пояснил, что недосып ведёт ко многим болезням, в том числе к снижению когнитивной функции мозга. По его словам, эта тема достаточно новая, но активно изучаемая.
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