Мясников перечислил способы, как бросить курить

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10 июня 2021, 18:42

Александр Мясников, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Известный врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько советов по отказу от курения. По его словам, необходимо прямо сейчас бросить эту вредную привычку.

Мясников, ссылаясь на исследования, отметил, что резкий отказ от курения предпочтительнее, чем постепенное снижение количества сигарет и затем отказ от них в намеченный заранее день. Врач добавил, что в таком случае меньше процент рецидива.

Кроме того, он предлагает снизить риск подобных ситуаций: избегать общества курящих людей, стрессовых ситуаций, сократить количество кофе и алкоголя, а также меньше употреблять острую и соленую пищу. Мясников подчеркнул, что «полностью оградить себя от этих факторов не удастся», поэтому нужно «попытаться что-то им противопоставить», например, мыть посуду руками, а не в машине, чтобы не было соблазна закурить после еды.

Также врач рекомендует выполнять дыхательную гимнастику или что-нибудь пожевать: морковь, жвачку или семечки. Следует выкинуть зажигалки и пепельницы, заключил Мясников.

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