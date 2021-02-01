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Врач Тяжельников назвал способы укрепления организма при скачках температуры

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Врач Тяжельников назвал способы укрепления организма при скачках температуры
кровать, pixabay.com

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как укрепить организм при скачках температуры.

По словам специалиста, гражданам, которые являются метеозависимыми, необходимо регулярно делать зарядку, высыпаться, правильно питаться, стараться избегать переутомления и стрессов. Кроме того, желательно принимать контрастный душ, поскольку он укрепляет сосуды.

Андрей Тяжельников также посоветовал включить в рацион больше овощей и фруктов, в которых содержатся витамины и микроэлементы.

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