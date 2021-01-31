Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
31 января 2021, 18:43[ «Аргументы Недели» ]
Сильные порывы ветра до 17 м/с и образование гололедицы на дорогах прогнозируются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. Дептранс призвал граждан быть предельно внимательными и осторожными.
Водителям советуют избегать резких маневров на дорогах и не оставлять автомобили у шатких конструкций, сообщает RT. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
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