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Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
гололедица, фото: pixabay.com

Сильные порывы ветра до 17 м/с и образование гололедицы на дорогах прогнозируются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. Дептранс призвал граждан быть предельно внимательными и осторожными.

Водителям советуют избегать резких маневров на дорогах и не оставлять автомобили у шатких конструкций, сообщает RT. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 31 января в Москве выпадет десять процентов месячной нормы осадков. По его словам, уровень сугробов превысит отметку 30 сантиметров.

НС

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