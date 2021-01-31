Синоптик Тишковец: в Москве вырастут сугробы до 30 см
31 января 2021, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 31 января в Москве выпадет десять процентов месячной нормы осадков. По его словам, уровень сугробов превысит отметку 30 сантиметров.
«Выпадет до 5 миллиметров, это 10% месячной нормы. Благодаря этому сугробы превысят отметку 30 сантиметров», - пояснил он.
Тишковец отметил, что в воскресенье в Московском регионе будет облачная погода с температурой до минус 4 градусов и снегом.
Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, когда в центральных областях европейской части России настанет весна. В настоящий момент в Московском регионе хозяйничает южный циклон.
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